В полиции Одессы разгорелся скандал из-за неадекватного поведления сотрудницы, которая устроила на улице перепалку с людьми. При этом правоохранительница щедро сыпала нецензурной бранью и пыталась драться, размахивая удостоверением

Отметим, что при этом полицейская была в гражданской одежде и ее оппоненты не сразу поверили в то, что она сотрудница полиции, поэтому дама всеми доступными ей средствами пыталась это доказать. Инцидент попал на видео и был опубликован в YouTube местного изданиия "Думская" 25 ноября.

На видео можно рассмотреть, что женщина, конфликтуя с группой мужчин, оскорбляет их и пытается применить физическую силу. Слышно, что один из мужчин заявляет, что правоохранительница ударила его в лицо.

Руководство области отреагировало на скандал в тот же день отреагировало руководство полиции области. Глава ГУНП в Одесской области Олег Бех раскритиковал действия подчиненной и пообещали провести служебное расследование. До его окончания проштрафившаяся сотрудница полиции отстранена от исполнения служебных обязанностей. Руководство грозит применить к ней "жесточайшие меры дисциплинарного воздействия".

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео хамского поведения одесского судьи в разговоре с копами, когда они оформляли ДТП с его участием.

Также мы сообщали, что в Одессе психически больной мужчина с топором забросал копов кирпичами.