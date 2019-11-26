Председатель правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко внес залог в размере 3 млн гривен, размер которого 18 ноября определил Печерский суд Киева. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на адвоката Дениса Демина.

"Он выполнил обязательства в полном объеме и внес залог", - сказал адвокат.

По словам Демина, залог был внесен еще на прошлой неделе. После поступления денег на Гриценко наложили несколько обязательств, однако ношение им специального электронного браслета не предусмотрено.

Александр Гриценко. Фото: news.bigmir.net

Как сообщала "Страна", главу "Укрэксимбанка" задержали 16 ноября в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Генеральная прокуратура попросила для Гриценко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн грн. Однако затем размер залога снизили в 33 раза.