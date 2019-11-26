Утром во вторник, 26 ноября, в Боснии и Герцеговине сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 балла. Также землетрясение произошло в еще одном балканском государстве - Албании.

Об этом сообщает пресс-служба Геологической службы США.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 09:19 UTC (11:19 по Киеву). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Фото: earthquake.usgs.gov

Как сообщала "Страна", землетрясение магнитудой 6,4 также произошло неподалеку от столицы Албании - Тираны. В результате подземных толчков уже семь человек погибли и 325 пострадали.

Напомним, что в Минобороны Украины выпустили рекомендации, как обычному человеку собрать эвакуационный рюкзак на случай чрезвычайной ситуации.

Этот набор не что иное как укомплектованный рюкзак объемом от 30 литров с минимальным комплектом одежды, предметами гигиены, медикаментами, средствами самообороны, инструментами и продуктами. Все вещи в тревожном рюкзаке должны быть новыми, а также не использованным в повседневном быту. Он должен быть в каждой семье.