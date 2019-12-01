Сегодня, 1 декабря, именины у обладателей имени Роман. Церковь вспоминает святого мученика Романа, который носил это имя.

Значение имени Роман

С латинского имя переводится как "римский", "римлянин", а с древнегреческого - "крепкий", "сильный". У Романов живой ум, увлекающаяся натура и настойчивость. Эти качества с лихвой компенсируют порой слабую волю и мягкий характер обладателя имени. В детстве Романы часто болеют и это может отвлекать их от дел и работы.

В жизни Романам нередко сопутствует фортуна. Это любители всего нового и неизведанного. Каждый раз они энергично берутся за реализацию своей идеи, но чтобы довести начатое до конца им часто не хватает выдержки и самообладания. Однако если это удается, эффект бывает просто ошеломляющим. И Рома сразу становится лидером мнений.

По характеру Романы отчаянные и немного легкомысленные, часто пускают все на самотек. Если не выходит что-то сразу, могут бросить дело и взяться за новое, не завершив начатое. Вместе с тем Роман по жизни оптимист, он анализирует каждое событие в своей жизни с долей юмора и никогда не горюет из-за утраченных возможностей.

Ромы коммуникабельны, однако умеют держать язык за зубами и совладать с эмоциями, чтобы не выдать ненароком чей-то важный секрет. Они отличаются творческим мышлением, любят пробовать новое. Ни одна успешная поездка или веселое мероприятие не обходится без него. Даже спонтанный поход в магазин они могут превратить в нечто творческое и запоминающееся. Он готов переехать в другую страну и даже поменять поведение, но серьезных перемен в работе или семье Рома не любит. Чаще всего это однолюбы, которые дорожат своей половинкой.

Пожалуй, негативными чертами натуры можно назвать излишнее самолюбие. Они или получают все и сразу, или навсегда теряют интерес.

Кто такой преподобный Роман

Сегодня церковь вспоминает диакона и священомученика Романа Кесарийского, который переселился из Кесарии в Антиохию из-за гонений на христиан. Он был преданным проповедником, поэтому воспротивился намерению правителя Антиохии Асклипиада уничтожить христианский храм. Чтобы отстоять святыню святой Роман призвал всех верующих на помощь. Они совместно выступили в один из языческих праздников, во время жертвоприношений. Диакон Роман начал обличать идолопоклонство. За это его схватила охрана Асклипиада и подвергла пыткам. Во время мучений проповедник увидел в толпе святого отрока Варула и заявил правителю, что мальчишка разумнее его потому, что познал истинного Бога. После этого Варула казнили. А Романа-проповедника приговорили к сожжению. Но сделать этого не смогли, потому что внезапно пошел ливень и затушил пламя. После природного чуда, святой стал прославлять Христа. Это прогневало правителя, который приказал мучителям отрезать святому язык. Но и лишенный речи он громко проклинал языческих богов. Тогда его приказали повесить.

Открытки и поздравления

Ромочка, с именинами поздравляем тебя

Пусть будет дружной и счастливой семья!

В жизни чтобы мечты исполнялись,

А в работе все удавалось!

Ромчик, с Днем ангела тебя поздравляю! Пусть сбывается все, о чем думаешь. Сильного Ангела Хранителя, который защитит тебя и близких от дурного глаза, клеветы, зависти. Пусть святой бережет тебя и указывает нужный жизненный путь.

Ромочка, с Днем имени! Пусть он на крыльях принесет удачу и подарит много радостных моментов и, конечно, взаимную любовь, крепкое здоровье и везение.

Рома, Ромочка, Ромусик!

В твоем имени всегда:

счастье, мир и красота,

ум и творчество - на долгие года!

Наш дорогой Роман! С именинами! Желаем познать истинные радость и любовь, быть желанным и любить самому, оставаться таким же обаятельным и привлекательным, успешным и обеспеченным!

Пусть исполняются мечты,

А счастье и любовь - шагают рядом,

Ты - королевич красоты

И наша главная отрада!

Родной наш Ромчик, с Днем имени поздравляем! Счастья тебе самого огромного, радости и побед - самых ярких. Пусть твоя жизнь будет наполнена романтическими моментами, захватывающими путешествиями и незабываемым удовольствием.

Пусть имя Роману подарит верных друзей! Ведь в имени твоем - и общение, и щедрость, и везение. Самых радостных и светлых дней. Пусть жизнь непременно станет такой, какой ты видишь ее в своих сокровенных мечтах.

Ромуля, в День ангела желаю только искренних людей в окружении, пусть жизнь будет радостной, наполненной счастьем и любовью.

Ромчик, в праздничный твой день

Мы искренне желаем счастья,

В жизни везучим будет каждый день

И чтоб он приносил тебе лишь радость!