Детективы ГБР при оперативном сопровождения СБУ направили в Генеральную прокуратуру Украины проект постановления подозрения об угрозе убийством в отношении президента Украины действующему народному депутату Украины Софии Федыне и гражданке Марусе Зверобой.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия о снятии неприкосновенности и на привлечение к уголовной ответственности Федыны.

"По предварительной информации, 26 октября 2019 народный депутат Украины София Федына и гражданка Маруся Зверобой, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью", - уточнили в пресс-службе.