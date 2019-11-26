Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского, у которого сегодня утром, 26 ноября, прошел обыск. Об этом сообщает "Украинская правда".

Об обысках сам Тупальский написал в своем Facebook. Правда, не указал, почему и кто их проводит. В НАБУ тоже пока не раскрывают обстоятельств дела.

Из записи таможенного чиновника также стало известно об обысках у инспекторов и других сотрудников таможни. Задержан ли кто-то из них, пока не известно.

Как сообщала "Страна", в начале ноября Служба безопасности Украины разоблачила масштабные злоупотребления должностных лиц Николаевской таможни ГФС.

А в октябре Государственное бюро расследований провело 40 обысков на Львовской таможне: на пункте пропуска, таможенных постах и ​​их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства должностных лиц ГФС.