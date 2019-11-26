Сегодня, 26 ноября, донецкий Шахтер сыграет на выезде с Манчестер Сити в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 22.00 и в прямом эфире ее покажет канал Футбол 1.

А накануне главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от матча в свете планов на будущее, как передает пресс-служба нашего клуба.

- Какова ситуация с Серхио Агуэро и как долго он не будет играть?



- К сожалению, его не будет несколько недель, он пропустит ряд матчей. Но как долго это продлится, я не знаю. У него проблема с передней мышцей.



- Габриэл Жезус сказал, что завтра он станет выполнять роль Агуэро на поле. Вы согласны с таким утверждением?



- Знаете, крайне сложно найти игрока уровня Серхио. Он замечательный футболист, и нам его будет не хватать. Но Габриэл тоже очень сильный нападающий, который хорошо тренируется, соблюдает высокую профессиональную этику, никогда не пропускает занятий и ведет себя уважительно со всеми. Уверен, он справится со своей задачей.



- Как оцените прогресс украинца Александра Зинченко и какова его роль в вашей команде?



- Зинченко - молодой футболист, играл в Голландии, но вернулся и продлил контракт с клубом. К сожалению, сейчас он травмирован, восстанавливается в Лондоне. Он может действовать на нескольких позициях. Я очень доволен, что он в моей команде.



- Вам нужно набрать один балл, чтобы выйти в плей-офф…



- Мы занимаем хорошую позицию в группе, у нас есть 10 очков. Завтра будет шанс закрыть вопрос выхода в плей-офф. Шахтер хорошо знает нас, как и мы его. Конечно, готовимся. Посмотрим, в какой форме будем после тяжелого матча с Челси, но постараемся показать все лучшее, что можем, чтобы поехать в Загреб, не беспокоясь о результате.