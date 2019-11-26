Появилась уточненная информация по поводу приостановки рейсов в Одессу авиакомпании Turkish Airlines: рейсы отменены не до 1 декабря, а до 29 ноября. Такую дату приводит Укринформ со ссылкой на Международный аэропорт Одессы.

Временная отмена полетов связана с недавним инцидентом, в котором участвовал самолет турецкой компании.

"Компания проводит внутреннее расследование причин авиаинцидента. В связи с этим, до получения официальных выводов рабочей группы, Turkish Airlines приостановила полеты в Одессу до 29 ноября", - говорят в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, 21 ноября самолет Turkish Airlines рейса Стамбул - Одесса совершил аварийную посадку в Южной Пальмире. При посадке Boeing 737 получил серьезные повреждения носовой части. Его восстановление возможно только в заводских условиях.

Из-за происшествия аэропорт Одессы на время прекращал работу. Но 22 числа она уже была возобновлена.