Во вторник, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонию. В Таллинне его встретила президент республики Керсти Кальюлайд. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Владимир Зеленский также планирует встретиться со спикером парламента Эстонии Хенном Пиллуаасом и премьер-министром Юри Ратасом.

Известно, что в Таллинне Владимир Зеленский и Керсти Кальюлайд примут участие в работе Цифрового форума.

Стоит отметить, что президент Украины прибыл в Эстонию вместе со своей женой - Еленой Зеленской.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября отправился с визитом в Эстонию и Литву. Президент опубликовал видео из киевского аэропорта.

В ходе визита Зеленского кроме встреч с властями запланировано возложение венков к Монументу свободы и непродолжительное общение с представителями украинской общины.

Напомним, что перед визитом Зеленского в Кабмине Гончарука решили больше не выдавать бесплатные долгосрочные визы гражданам Эстонии в ответ на аналогичное решение Эстонии по поводу граждан Украины.