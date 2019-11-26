По последним данным, в результате мощного землетрясения в Албании, которое потрясло страну, утром 26 ноября, погибли 7 человек и пострадали 325. Об этом сообщает албанское издание Faktor.

Ранее СМИ писали о четырех погибших. Но сейчас цифра увеличилась до семи. Среди погибших оказался 10-летний мальчик, которого завалило в квартире в поселке Тумана.

Министр обороны страны отметил, что трагический список не окончательный, так как под завалами еще остаются люди. Так, в Дурресе в одном из разрушенных домов под завалами находится семья из 9 человек. Спасатели пытаются их освободить.

"Семья Лала, 9 человек под завалами. Мы не знаем, все ли 9 человек находятся в квартире. Квартира разрушена. Мы делаем все, чтобы спасти им жизнь", - добавила министр энергетики и инфраструктуры Белинда Баллуку.

Фото: faktor.al

Между тем Министерство здравоохранения Албании сообщило, что 325 пострадавших получают медицинскую помощь в больницах Дурреса и Тираны.

Напомним, в конце сентября Албанию уже трясло. Тогда из-за стихии пострадали около 70 человек.

А в начале ноября "Страна" приводила предупреждение Института геофизики НАН о том, что в Украине в любое время может произойти мощное землетрясение.