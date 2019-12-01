Как украинцы будут работать в декабре и отдыхать на Новый год 2020
Напоминаем, как украинцы будут отдыхать в декабре, на Новый год и Рождество.
Так, украинцы получат дополнительные выходные. Из-за этого у граждан две последние субботы месяца будут рабочими, они будут сокращены на один час:
- 21 декабря,
- 28 декабря.
Благодаря такому переносу, украинцы в конце месяца будут отдыхать так:
- 29 декабря, воскресенье;
- 30 декабря, понедельник;
- 31 декабря, вторник.
- также выходной - 1 января, среда.
Далее следуют рабочие дни:
- 2 января, четверг,
- 3 января, пятница.
А потом еще четыре выходных:
- 4 января, суббота;
- 5 января, воскресенье;
- 6 января, понедельник;
- 7 января, вторник.
На работу - 8 января, в среду.
Новогодние выходные 2019-2020
Как Киев будет встречать Новый год 2020 читайте в программе мероприятий.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.