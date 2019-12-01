Новый год 2020. Как будут отдыхать украинцы

Напоминаем, как украинцы будут отдыхать в декабре, на Новый год и Рождество.

Так, украинцы получат дополнительные выходные. Из-за этого у граждан две последние субботы месяца будут рабочими, они будут сокращены на один час:

  • 21 декабря,
  • 28 декабря.

Благодаря такому переносу, украинцы в конце месяца будут отдыхать так:

  • 29 декабря, воскресенье;
  • 30 декабря, понедельник;
  • 31 декабря, вторник. 
  • также выходной - 1 января, среда. 

Далее следуют рабочие дни:

  • 2 января, четверг, 
  • 3 января, пятница. 

А потом еще четыре выходных: 

  • 4 января, суббота;
  • 5 января, воскресенье;
  • 6 января, понедельник;
  • 7 января, вторник. 

На работу - 8 января, в среду. 

Новогодние выходные 2019-2020

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