Напоминаем, как украинцы будут отдыхать в декабре, на Новый год и Рождество.

Так, украинцы получат дополнительные выходные. Из-за этого у граждан две последние субботы месяца будут рабочими, они будут сокращены на один час:

21 декабря,

28 декабря.

Благодаря такому переносу, украинцы в конце месяца будут отдыхать так:

29 декабря, воскресенье;

30 декабря, понедельник;

31 декабря, вторник.

также выходной - 1 января, среда.

Далее следуют рабочие дни:

2 января, четверг,

3 января, пятница.

А потом еще четыре выходных:

4 января, суббота;

5 января, воскресенье;

6 января, понедельник;

7 января, вторник.

На работу - 8 января, в среду.

Новогодние выходные 2019-2020

Как Киев будет встречать Новый год 2020 читайте в программе мероприятий.