В Польше продолжается скандал вокруг студентки из Ольштына, полумиллионного города на севере страны, которую отстранили от занятий в университете из-за видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, ехавшей с ней в поезде.

Скандальный ролик девушка, которая учится на факультете медицинских наук в Варминско-Мазурском университете, выложила на своей странице в Facebook, в сториз. После резонанса она удалила его и свои аккаунты в соцсетях, однако видео пошло по интернету.

Студентка-медик с бранью жаловалась на украинку, которая испортила ей поездку, потому что заняла "на халяву" дополнительное место в купе поезде, в то время как она купила два места, чтобы ехать с комфортом.

Студентка-медик из Ольштына загрузила видео с оскорблениями в адрес украинки в сторис на Facebook

"Вчера украинская к*рва, так называемая *баная уборщица, заняла мое место в поезде, и вообще, за*бала весь, к*рва, отсек, чтобы никто не мог сесть. Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить. Мало того, что она была толстая, но еще у нее была большая сумка, и она ничего не понимала по-польски", - жаловалась студентка.

"Я должна была бы пойти к кондуктору, но я добра к животным. Только не к таким, поэтому в следующий раз не буду. *бать тех украинских ст*рв, ненавижу их... Эта женщина – глупая уборщица, так что иерархию нужно соблюдать", - добавила она.

Видео в YouTube набрало больше 300 тысяч просмотров.

Когда скандал набрал обороты, студентка выложила другое видео, с извинениями, мол, не поддерживает ни национализм, ни дискриминацию, а видео назвала "шуткой".

В университете отчитались об отстранении студентки от занятий.

"Это очень неприятный и неприемлемый для нас инцидент. Такого быть не должно. Мы приняли меры в форме дисциплинарного производства и отправили уведомление в прокуратуру о возможности совершения преступления по разжиганию межнациональной вражды", - сказал "Стране" Ежи Пжиборовский, проректор по образованию и студентам Варминско-Мазурского университета.

"Поколение ПиС недолюбливает украинцев"

Студенты университета в беседе со "Страной" разделились во мнениях. Одни осуждают автора скандального видео, другую пытаются найти оправдание. Сама девушка не появлялась в университете после скандала.

"Она же будущий медик, такие высказывания неприемлемы. Она должна помогать людям. Я не могу себе представить, что такая как она будет лечить меня и моих будущих, хотя я полька и не толстая. Как она, которая так грязно бранится, могла принять присягу в качестве будущего доктора? И что, если ей придется спасать украинку, она этого не сделает?", - говорит нам Агнешка Сулима, студентка юридического факультета этого вуза.

"На самом деле она озвучила то, что думают многие - и простые поляки, и во власти. Украинцев во многих семьях называют "быдлом" - так было до войны, так и сейчас. Много случаев, когда украинцев уличали в воровстве и криминале в Польше, особенно сейчас, когда они валом едут к нам на заработки. Конечно, она не выбирала выражений, возможно, она так хотела прославиться. Слышал, ее не исключают, а лишь отстраняют, пока не утихнут страсти. В принципе, это справедливо, ведь на не оскорбляла ни сокурсников, ли лекторов. К тому же, она из богатой семьи, ее отмажут и восстановят", - поделился со "Страной" студент медицинского факультета Матеуш, из курса на год старше.

Один из преподавателей университета, пожелавший остаться неназванным, в разговоре со "Страной" сказал, что многие студенты поддерживают обидчицу украинки.

"Такой пример подают нам сверху. Сам Качиньский, лидер правящей партии Право и справедливость, недолюбливает украинцев из-за Бандеры и не скрывает этого, как и своих националистических взглядов. То, что его партия снова победила, о многом говорит. Общество, в том числе молодежь, их идеи поддерживает, уровень ксенофобии повышается. Отношение к украинцам ухудшается, их считают "уборщиками-националистами". А в части семей дедушки-бабушки рассказывают молодым людям, как предки украинцев убивали поляков. Все это выливается в такие видео. Поколение PiS (ПиС - Право и справедливость) растет", - говорит преподаватель.