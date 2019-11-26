В ночь на 26 ноября на закрытой стоянке таможни сгорела машина, принадлежащая семье исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника.

Об этом говорится на фб-странице руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

"Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли "Шкоду Октавиа", которая принадлежала семье Игоря Резника, и.о. руководителя Одесской таможни. На видео видно, что кто-то перебрался через забор бросил бутылку и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов до некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами", - отмечается в опубликованном сообщении.

Также сообщается, что 25 ноября в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на $ 300 тыс. и составили протоколы на 5,7 млн грн за 4-х новые авто BMW.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Видео: facebook.com/max.nefyodov

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