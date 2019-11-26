"Слуга народа" Бужанский выставил генпрокурору Рябошапке ультиматум по поводу Порошенко
Народный депутат фракции "Слуги народа" Максим Бужанский поставил ультиматум генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Он требует, чтобы руководитель ГПУ до четверга, 28 ноября, внес в парламент представление о снятии неприкосновенности с Петра Порошенко. Об этом Максим Бужанский сообщил в своем Telegram-канале.
"Генеральный прокурор, у вас есть два дня на то, чтобы внести в парламент представление на снятии с Порошенко неприкосновенности. До вечера четверга. В таком случае в пятницу регламентный комитет, во вторник - голосование в зале", - поставил условие депутат.
Скриншот: Telegram/ Макс Бужанский
По словам Бужанского, если Рябошапка не сделает этого, то тем самым сознательно даст возможность экс-президенту спрятаться за политическими акциями протеста, приуроченными к "нормандской встрече".
"Таким образом вы официально подтверждаете, что играете с Порошенко в одной команде. Не забывайте, 7 декабря у вас сто дней с момента пребывания в должности, ваши действия в следующие два дня лягут в основу кадровых выводов парламента", - предупредил "слуга народа".
Ранее "Страна" цитировала заявление Рябошапки об уголовных производствах, в рамках которых экс-президент проходит не просто как свидетель, а уже и как подозреваемый.
Между тем, пока вокруг него кипят страсти, сам Порошенко путешествует по Канаде с адвокатом обвиняемого в убийстве экс-нардепа Александра Шепелева.