Народный депутат фракции "Слуги народа" Максим Бужанский поставил ультиматум генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Он требует, чтобы руководитель ГПУ до четверга, 28 ноября, внес в парламент представление о снятии неприкосновенности с Петра Порошенко. Об этом Максим Бужанский сообщил в своем Telegram-канале.

"Генеральный прокурор, у вас есть два дня на то, чтобы внести в парламент представление на снятии с Порошенко неприкосновенности. До вечера четверга. В таком случае в пятницу регламентный комитет, во вторник - голосование в зале", - поставил условие депутат.

Скриншот: Telegram/ Макс Бужанский

По словам Бужанского, если Рябошапка не сделает этого, то тем самым сознательно даст возможность экс-президенту спрятаться за политическими акциями протеста, приуроченными к "нормандской встрече".

"Таким образом вы официально подтверждаете, что играете с Порошенко в одной команде. Не забывайте, 7 декабря у вас сто дней с момента пребывания в должности, ваши действия в следующие два дня лягут в основу кадровых выводов парламента", - предупредил "слуга народа".

Ранее "Страна" цитировала заявление Рябошапки об уголовных производствах, в рамках которых экс-президент проходит не просто как свидетель, а уже и как подозреваемый.

Между тем, пока вокруг него кипят страсти, сам Порошенко путешествует по Канаде с адвокатом обвиняемого в убийстве экс-нардепа Александра Шепелева.