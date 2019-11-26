Адвокат петербургского историка Олега Соколова Александр Почуев сообщил, что дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета в Москве. Об этом передает "Интерфакс".

В Москву вслед за делом может отправиться и сам Соколов. По словам защитника, убийцу Ещенко уже собираются этапировать из тюрьмы "Кресты", где он отбывает арест, в "Матросскую тишину".

"Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальное издержки. Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всем раскаялся. Зачем такие сверхмеры?" - недоумевает Почуев.

Также адвокат рассказал подробности содержания подзащитного. Оказывается, приносить передачи Соколову в СИЗО могут только его 85-летние родители. Из-за перевода в Москву им теперь "придется стоять в очередях на морозе в "Матросскую тишину", как выразился Почуев.

Защитник выразил надежду, что передача дела Соколова в Москву может прекратить регулярную утечку информации, составляющую тайну предварительного следствия, как это происходило в Петербурге.

Ранее "Страна" сообщала, что во время следственного эксперимента арестованный ученый пытался покончить собой.

Между тем жертву расчленителя, молодую аспирантку Ещенко, 10 дней назад похоронили на Кубани.