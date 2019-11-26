В Киеве в ночь с 25 на 26 ноября пошел первый снег. Он был слабым, однако Киевавтодор вывел на улицы спецтехнику, о чем отчитался в Facebook.

"В некоторых районах столицы прошел небольшой снег. Поэтому спецтехника уже работает на некоторых участках улично-дорожной сети. Первоначально были обработаны посыпочными материалами мосты и путепроводы, а также покрытие из брусчатки", - говорится на странице ведомства.

Киевавтодор заявил, что "внимательно следит за погодой и, в зависимости от ситуации, будет принимать необходимые меры".

Вероятно, технику вывели, опасаясь критики, которая в прошлые годы постоянно звучала в адрес Киевавтодора - мол, снег не убирают вовремя. Однако от нынешнего снега к утру не осталось и следа, поэтому ведомство в комментариях к посту начали упрекать в поспешности и в том, что таким образом "пилятся" бюджетные деньги.

Тем временем те, кто успел сфотографировать кратковременный снегопад в Киеве, поделились снимками в социальных сетях.

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 26 ноября, читайте здесь.