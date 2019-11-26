В НБУ намерены ввести в денежное обращение Украины монеты номиналом в 5 гривен с 20 декабря 2019 года, а монету 10 гривен - в 2020 году. Об этом сообщают Украинские новости.

Монеты номиналом 1 и 2 гривны НБУ ввел с 27 апреля 2018 года.

При этом отмечается, что будет параллельный оборот как монет так и банкнот вышеуказанных номиналов 1,2,5 и 10 гривен. Банкноты не нужно обменивать на новые монеты.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", 25 ноября участники акции протеста под НБУ, которые требуют отставки главы правления центробанка Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой прорвались в холл здания, но не смогли пройти дальше.

Напомним, что в НБУ установили самый низкий курс доллара за последние четыре года.