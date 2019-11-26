Заместитель начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский сообщил, что утром 26 ноября у него дома начался обыск. Обыски также проходят у других сотрудников Государственной фискальной службы Украины. Сообщение чиновник разместил в своем Facebook.

Тупальский не написал, в связи с чем к нему пришли с обысками правоохранители. Но уверенно заявил, что их действия беспочвенны.

"И в любом случае я уверен, что через короткое время беспочвенность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать в СМИ в мою сторону, будет доказана в очередной раз. Общаться мне придется через моего адвоката", - высказался чиновник.

Он также заверил, что всегда "придерживался законодательства и работал в пользу государства". А правда на его стороне.

Скриншот: Facebook/ TupalskiySergei

В комментарии к своей же записи Тупальский попросил поддержать инспекторов и других сотрудников таможни, у которых, судя по всему, также проходят обыски.

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