Киевский метрополитен объявил, что станция "Арсенальная" из-за неисправности эскалатора работает только на выход. Сообщение об изменении в работе станции появилось в Twitter-аккаунте подземки.

В записи микроблога сказано, что специалисты уже устраняют неисправность эскалатора.

"Станция "Арсенальная" не работает на вход. Неисправность эскалатора. Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров на выход. Специалисты уже проводят необходимые работы", - написано в соцсети.

Скриншот: Twitter/ kyivmetroalerts

В метро пообещали сообщить о восстановлении нормальной работы "Арсенальной", как только завершится ремонт. А также извинились за неудобства и попросили пассажиров переориентировать свои маршруты передвижения.

Сегодня "Страна" сообщала, что с 27 ноября в Киеве на две недели ограничат движение транспорта на Южном мосту.

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