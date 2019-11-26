Зеленский улетел в Эстонию, обязав Кабмин вернуть врачам и учителям долги по зарплате
Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня, 26 ноября, отправился с визитом в Эстонию и Литву. Об этом глава государства написал в своем Іnstagram и Facebook.
Президент запостил видео из киевского аэропорта. В нем он рассказал, что утро для него было не очень добрым, так как накануне вылета он получил известия о задержке выплат зарплат учителям и врачам с сентября. Зеленский обратился к правительству. Он сказал, что понимает загруженность Кабмина работой, но попросил как можно быстрее решить эту проблему.
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Їду до наших добрих друзів та надійних союзників – у Естонію та Литву. Маємо обговорити протидію спільним загрозам зі Сходу та спільні можливості на Заході. Але не хочу залишати вдома гострі невирішені питання. Переконаний, що за найближчі два дні Кабмін погасить заборгованості із зарплати перед лікарям та вчителям.
Видео: Іnstagram/ zelenskiy_official, facebook.com/zelenskiy95
В комментарии к ролику президент раскрыл ближайшие планы.
"Еду к нашим добрым друзьям и надежным союзникам - в Эстонию и Литву. Должны обсудить противодействие общим угрозам с Востока и общие возможности на Западе. Но не хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - сказано в записи.
Напомним, 10 дней назад Зеленский побывал с визитом в Латвии.
А 9 декабря ему предстоит отправиться в Париж на саммит "нормандской четверки".