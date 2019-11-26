Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня, 26 ноября, отправился с визитом в Эстонию и Литву. Об этом глава государства написал в своем Іnstagram и Facebook.

Президент запостил видео из киевского аэропорта. В нем он рассказал, что утро для него было не очень добрым, так как накануне вылета он получил известия о задержке выплат зарплат учителям и врачам с сентября. Зеленский обратился к правительству. Он сказал, что понимает загруженность Кабмина работой, но попросил как можно быстрее решить эту проблему.

Видео: Іnstagram/ zelenskiy_official, facebook.com/zelenskiy95

В комментарии к ролику президент раскрыл ближайшие планы.

"Еду к нашим добрым друзьям и надежным союзникам - в Эстонию и Литву. Должны обсудить противодействие общим угрозам с Востока и общие возможности на Западе. Но не хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - сказано в записи.

Напомним, 10 дней назад Зеленский побывал с визитом в Латвии.

А 9 декабря ему предстоит отправиться в Париж на саммит "нормандской четверки".