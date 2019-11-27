Уже с конца ноября украинские водители могут подать заявление на замену водительских прав, не выходя из дома. Однако услуга действует только для тех, кто получил удостоверение после 1 января 2013 года и связана с наличием в органах МВД оцифрованного фото лица водителя.

Онлайн-услуга начнет действовать как только документ вступит в силу (на сегодняшний день постановление Кабмина № 946 от 15.11.19 еще не работает).

Итак, в случае обмена водительских прав, кражи или потери документов, необходимо выполнить следующую инструкцию:

1. Регистрация на сайте админуслуг

Заходим на сайт Единого государственного портала админуслуг. И регистрируемся в кабинете (в правом верхнем углу).

Для этого нужно указать: свои фамилию, имя, отчество; электронный адрес; регион; адрес (почтовый, фактический, юридический); телефон, паспортные данные (или скан-копию), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (или скан-копию), другие данные и копии документов, необходимых для получения услуги.

2. Как найти раздел с правами

В онлайн-рублике "Гражданам" ("Громадянам") находим подрубрику "Транспорт" - "Удостоверение водителя "("Посвідчення водія").

В категории "Удостоверение водителя" выбираем услугу "Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами в случае открытия низшей категории (со сдачей экзамена)".

В "Описании услуги" указано, что административный сбор составит 13 грн (без учета бланковой продукции), а срок предоставления услуги составит 5 рабочих дней с дня подачи всех необходимых документов.

3. Какие документы подавать

Всего необходимо подать ряд таких документов:

заявление в электронной форме установленного образца. Образец заявления утвержден приказом МВД.

паспорт гражданина Украины или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его гражданство или специальный статус;

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии в базах данных МВД) или серию и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта);

Медицинская справка относительно пригодности к управлению транспортным средством (действительную на момент подачи заявления);

справка о прохождении 20-часового курса обучения управления соответствующим транспортным средством в учреждении;

оригинал и ксерокопии документов о замене личных данных (в случае необходимости);

документ, подтверждающий факт управления транспортным средством в течение последних 12 месяцев по одной из действующих категорий;

удостоверение водителя;

платежные документы (квитанции), подтверждающие оплату государственной услуги и плату за бланковую продукцию.

Электронное заявление подтверждается электронной подписью лица в соответствии с Законами "Об электронных доверительных услугах" и "Об электронных документах и электронном документообороте".

После подачи заявления о получении прав вместо потерянного или похищенного в Единый государственный реестр МВД вносится информация о недействительности прежнего удостоверения водителя.

4. Как получать права

В настоящее время выдача документов осуществляется в территориальном сервисном центре МВД. Новые электронные права водители получат на электронную почту и смогут воспользоваться ними уже в декабре через специальное приложение на смартфоне, которое будет называться "Дія".

Новые возможности электронного кабинета позволяют обменять удостоверение водителя, выданного впервые, после окончания срока его действия, если водитель не совершил за 2 года с момента выдачи прав более двух административных правонарушений или уголовного правонарушения. Также можно обменять водительские права в случае непригодности для дальнейшего пользования; в случае изменения персональных данных владельца; получить удостоверение водителя вместо потерянного или похищенного.

Кому могут отказать в получении прав онлайн

В Едином государственном реестре МВД содержится около 10 млн водительских прав, однако фотографии есть только у 2,5 млн водителей, которые получили права после 2013 года. Поэтому электронными правами смогут воспользоваться пока только ограниченное количество водителей. Точно так же и обменять и выдать новые права через онлайн-кабинет смогут не все.

Вам откажут, если:

- в Едином государственном реестре МВД не будет вашего отцифрованного изображения лица;

- в поданных документах или в реестре отсутствуют сведения о регистрации местожительства;

- к электронному заявлению водитель прикрепил копии документов не в полном объеме или форме, непригодной для визуализации другим лицом;

- при проверке информации о водителе выявлено несоответствие;

- установлен факт временного ограничения лица на право управления транспортными средствами.

Если у вас на руках права 1990-2000 годов и вы хотите пользоваться "правами в смартфоне", для начала нужно обменять водительские права на новые. Предъявлять е-права и е-техпаспорт можно будет, если машину остановила полиция. Электронные документы будут иметь такую же силу, как и пластиковые оригиналы.

Отметим, что в новом водительском е-паспорте будут указаны группа крови и резус-фактор. Эти данные внесут на основе указанных в медицинской справке 083/о. Впрочем, путешествовать на авто по Европе с электронными водительскими правами не получится. Новые водительские удостоверения будут действовать только в Украине.

Для тех, кто только собирается оканчивать автошколу крупно повезло: все изменения вступили в силу с 19 октября. Также изменилась процедура аккредитации автошкол - от Главного сервисного центра МВД она перешла к региональным сервисным центрам МВД.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, уже через 5 лет украинцы смогут пользоваться исключительно цифровыми услугами. На первом этапе оцифруют техпаспорт и водительские права.