Сегодня рано утром, 26 ноября, в Албании произошло мощное землетрясение - сильнейшее за последние десятилетия и гораздо более масштабного сентябрьского.

Жертвами стихии уже стали не менее 4 человек. Один погиб в округе Курбин к северу от албанской столицы Тираны, второй - в городе Дуррес. Где погибли еще два человека, не сообщается. Еще 150 человек пострадали. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Фото: twnews.se

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 05:54 утра по киевскому времени. Его эпицентр находился на глубине около 10 км и в 10 км к северо-западу от Шиджака - между городом Дурресом и столицей Тираной.

В соцсетях появились видеозаписи из Дурреса, что в 40 км к западу от Тираны на побережье Адриатического моря. В роликах видно разрушенное здание.

Видео: YouTube/ TheSmoothToad

По словам очевидцев, подземные толчки ощущались вдоль всего албанского побережья Адриатического и Ионического морей.

В начале ноября "Страна" приводила предупреждение Института геофизики НАН о том, что в Украине в любое время может произойти мощное землетрясение.

А в конце сентября мы писали о землетрясении в Стамбуле магнитудой 5,8 баллов.