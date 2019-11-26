В Киеве из-за ремонтных работ, которые в последнее время регулярно приводят к транспортному коллапсу, в очередной раз ограничат движение по Южному мосту. Об этом сообщается в Facebook коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В автодорожной службе предупредили, что мост будет закрыт с 27 ноября до 8 декабря с 09:00 до 13:00 в направлении левого берега. А с 13:00 до 19:00 в направлении станции метро "Выдубичи". Такой график выбран, чтобы меньше влиять на трафик.

Скриншот: Facebook/ kievavtodor

На эстакаде Южного моста собираются проводить демонтаж аварийных карнизных блоков. В "Киевавтодоре" приносят извинения киевлянам за неудобства.

Напомним, в июне движение по этому мосту уже ограничивали - почти на месяц. Потом мост перекрывали на наделю в августе.