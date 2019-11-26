В чемпионате Беларуси по футболу на эти выходные произошло знаковое событие. Динамо Брест минимально обыграло ФК Витебск и впервые за 13 лет стало чемпионом страны, прервав гегемонию БАТЭ. Золотые медали в составе Динамо завоевали и украинские легионеры Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко.

После матча Артем Милевский даже расплакался во время празднования успеха с болельщиками команды.

"Для меня это исключительное чемпионство: на закате своей интересной карьеры завоевал чемпионство там, где родился. Я счастлив за нашего президента Александра Зайцева. Все благодаря ему. Без него ничего бы этого не было: посмотрите, как люди довольны, как мы счастливы. Спасибо ему, он больше всех заслужил", - заявил Артем Милевский.

Но на этом история с золотом не закончилась. Судя по всему, наши легионеры неплохо отметили чемпионство уже за пределами стадиона. Хавбек Динамо Александр Нойок поделился забавной видеозаписью на своей страничке в Instagram. Украинец снял Артема Милевского, который заснул на соседнем сидении под легендарный хит группы Queen - We are the champions.

"Мой чемпион отдыхает. Динамо Брест чемпион страны (Беларусь 2019, очень прекрасной и классной страны которую я очень люблю). С чемпионством Динамо Брест", - написал наш легионер.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" сообщала, что Канделаки впервые рассказала о сексе с футболистом Милевским: "Если это самое яркое событие в его жизни, то на здоровье".

Так же мы рассказывали, что друг Милевского рассказал, почему приезжал на тренировки Динамо под охраной.