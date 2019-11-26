Верховный суд США 25 ноября удовлетворил просьбу президента США Дональда Трампа о временной приостановке расследования, в ходе которого требуется предоставить налоговые декларации Комитету по надзору Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает издание The Hill.

Адвокаты президента обратились в Верховный суд 15 ноября с просьбой заблокировать повестку о предоставлении деклараций Трампа Палате представителей. Это произошло после того, как суд низшей инстанции обязал президента предоставить эти финансовые документы.

Судьи дали Трампу время до 5 декабря, чтобы подать официальное ходатайство в суд. Решение Верховного суда повышает вероятность того, что судьи согласятся на полный пересмотр апелляции президента.

События вокруг деклараций начались в апреле, когда глава надзорного Комитета Палаты представителей направил повестку налоговой фирме Mazars, готовившей налоговую отчетность для Трампа на протяжении примерно десяти лет. В мае Федеральный суд разрешил банкам выдать Конгрессу финансовые документы Трампа. По словам демократов, они потребовали предоставить финансовые отчеты президента, чтобы определить, есть ли у него какие-либо конфликты интересов и могут ли иностранцы оказывать влияние на него.

О том, что суд заставил Трампа раскрыть налоговые декларации за последние восемь лет, "Страна" писала в начале ноября.