Во Львове у 11 человек обнаружилась острая кишечная инфекция после празднования свадьбы в заведении общественного питания под названием "Менестрель". Об этом сообщается на сайте областной Госпотребслужбы.

Девять из одиннадцати пострадавших вчера, 25 ноября, были госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. У всех подтвердился диагноз "острая кишечная инфекция".

Состояние всех больных средней тяжести. При поступлений в больницу они жаловались на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул. Уже установлено, что 11 пострадавших употребляли разнообразные блюда из мяса и рыбы, а также салаты.

Специалисты Госпотребслужбы и Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины начали локализацию и выявление причин возникновения вспышки инфекции.

В конце октября "Страна" писала о массовом отравлении на молодежном форуме в Мариуполе. В больницу попали 16 человек.

А в начале октября 72 человека отравились на свадьбе в Черновицкой области.