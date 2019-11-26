Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что газ без документального оформления, который поступит из России в Украину с 1 января, будет закачиваться в подземные хранилища. Об этом Витренко написл в комментарии к своему посту в Facebook, посвященному теме транзита и заключения контракта с "Газпромом".

Один из подписчиков чиновника спросил, какие меры будет предпринимать украинская сторона с начала 2020 года, если не будет нового газового контракта с Россией.

"То есть будет обращение в суд с целью ареста объемов транзита (украинский суд?)? Или перекроют "транзитный вентиль"?" - спросил комментатор Игорь Яшкин.

"Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет происходить документальное оформление этого газа", - ответил Витренко.

Скриншот: Facebook/ yuriy.vitrenko

Ранее "Страна" анализировала, как у Зеленского будут по-новому решать вопрос по газу.

Также мы рассказывали, что "Газпром" в последние недели увеличил транзит газа через Украину практически до максимума.