Всемирный банк поприветствовал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон, возвращающий уголовную ответственность за незаконное обогащение. Свой комментарий этого события пресс-служба международного финансового учреждения разместила в Facebook.

В банке отметили, что закон станет мощным правовым инструментом в борьбе с коррупцией среди чиновников.

"Сегодня президент Украины подписал закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами. Всемирный банк приветствует закон, который заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине, предоставив НАБУ и САП мощный правовой инструмент в борьбе с коррупцией среди чиновников. Гражданская конфискация поможет сдерживать коррупцию путем ограничения материальных выгод, которые чиновники пытаются получить, воруя у граждан Украины", - сказано в заявлении пресс-службы ВБ.

Скриншот: Facebook/ WorldBankUkraine

Напомним, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" вчера.

А за основу законопроект об ответственности за незаконное обогащение был принят парламентом 11 сентября.