В США завершилась история с таинственным проникновением гражданки Китая Чжан Юцьзин на территорию частного особняка Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Суд Флориды приговорил ее к 8 месяцам заключения и двум годам надзора после освобождения, как сообщает CNN. Чжан Юцьзин признали виновной в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом и в предоставлении ложной информации сотрудникам Секретной службы США.

Напомним, что 30 марта эта дама, сделав вид, что не владеет английским языком, убедила охранников на контрольно-пропускном пункте Мар-а-Даго в том, что она является родственницей одного из членов закрытого одноименного клуба, благодаря чему получила доступ на территорию загородной резиденции Трампа.

После того как ее доставили в зону приема, она заявила, что прибыла для участия в мероприятии Китайско-американской ассоциации под патронажем ООН, проведение которого в действительности запланировано не было, о чем было известно работникам поместья.

После того, как сотрудники службы безопасности вывели ее с территории резиденции, женщина уже на чистом английском заявила, что ее "китайский друг по имени Чарльз" велел ей обсудить с кем-либо из "членов семьи Трампа китайско-американские международные экономические отношения".

При себе у женщины были обнаружены два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск, а также "флеш-накопитель с вредоносным ПО". Самого Трампа в момент инцидента не было на территории поместья.