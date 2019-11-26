В Тбилиси, вчера вечером, 25 ноября, в ходе массовых акций протеста произошел неприятный инцидент, в котором могла пострадать президент страны Саломе Зурабишвили.

После того, как оппозиционная телекомпания "Мтавари" распространила сообщение, что президент ужинает в кафе "Салобие Биа" на улице Мачабели, туда направились протестующие. Из-за этого вход в кафе закрыли сотрудники охраны президента.

Около 15 гражданских активистов выстроились перед кафе, стали свистеть и скандировать: "Рабы". Одна из протестующих настойчиво просила персонал открыть дверь, чтобы "пригласить президента на соленые огурцы и джонджоли" - соленья, с которыми обычно подают лобио.

Протестующие обвинили Зурабишвили в том, что ее "не интересует политический кризис в стране", раз она "спокойно ужинает в двух шагах от акции протеста оппозиции", как передает агентство Новости - Грузия.

В итоге президент вынуждена была покинуть кафе только после того, как полиция выставила оцепление возле дверей. Гражданских активистов и прессу оттеснили от входа, а Зурабишвили пришлось практически эвакуировать из здания. Она покинула кафе без комментариев.

Телеканал Rustavi 2 показал видео как президент Грузии срочно покидает место инцидента.

Видео: Rustavi 2

Остается только добавить, что "Салобие Биа" это очень популярное кафе грузинской кухни ("салобие" - в прямом переводе "фасольная"- Ред.) находится буквально в 5 минутах ходьбы от проспекта Руставели, где в эти минуты проходит масштабная акция протеста оппозиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Тбилиси оппозиция после разгона снова поставила палатки перед парламентом.