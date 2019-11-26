В ночь на 26 ноября первого снега дождались и жители столицы Украины. Коммунальщики даже выводили на улицы Киева спецтехнику. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" в своем официальном Facebook.

"В некоторых районах столицы прошел небольшой снег. Поэтому спецтехника уже работает на некоторых участках улично-дорожной сети. Первоначально были обработаны посыпочными материалами мосты и путепроводы, а также покрытие из брусчатки. Специалисты диспетчерского центра корпорации внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с актуальной синоптической ситуацией будут принимать необходимые меры", - заявили в пресс-службе "Киевавтодора".

Фото: facebook.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что под Запорожьем спасатели освободили стаю лебедей, которые за ночь примерзли ко льду.

Так же мы рассказывали, что синоптик обещает скорое потепление в Украине, но в компании с дождем и мокрым снегом.