Сегодня, 26 ноября, донецкий Шахтер на выезде сыграет в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов против чемпиона Англии - Манчестер Сити.

Эту игру в прямом эфире покажет канал Футбол 1. Начало трансляции в 21.55. На этом же канале будут показывать и матч юношеской Лиги чемпионов УЕФА между дублирующими составами "горожан" и "горняков". Чтобы увидеть в деле ближайший резерв Донецка, телевизоры стоит включить в 16.55.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции отметил, что "горняки" будут пытаться показать свой футбол и не собираются играть от обороны.

"Когда встречаются две команды, каждый тренер придерживается своей тактики и стиля. Мы проанализировали игру с Манчестер Сити в Харькове. Процентное соотношение владения мячом было 55 на 45. И за эти 55 процентов Манчестер Сити создал больше моментов, чем мы. Поэтому постараемся показать наш футбол и не собираемся играть от обороны. мы ехали зная, что будет сложно, но искать пути к воротам Манчестер Сити", - подчеркнул наставник "оранжево-черных".

Напомним так же, что аргентинский бомбардир Манчестер Сити Серхио Агуэро не сыграет с Шахтером.