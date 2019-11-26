В Запорожской области, в селе Шевенково произошло не совсем обычное происшествие. Здесь стая лебедей, остановившаяся на ночлег на ставке, примерзла за ночь к поверхности ледяной корки.

Местные селяне увидели несчастных птиц и вызвали спасателей. Сотрудники регионального управленния ГСЧС разбили лед, чтобы подобраться поближе к птицам и освободили их из плена. Лебедям удалось продолжить свой путь.

Об этом передает пресс-служба регионального управления ГСЧС в соцсети.

Фото: facebook.com/MNSZPO/

"В субботу, 23 ноября в 13:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на пруду в селе Шевченково лебеди попали в ледяную ловушку. Спасатели на резиновой лодке добрались до птиц, освободили их из ледового "плена" и стая поднялась в небо. От ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава", - уточнили в пресс-службе спасателей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Донецкой области спасатели вытащили запутавшегося в камышах лебедя.