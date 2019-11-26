Сегодня, 26 ноября, рано утром, грузинские силовики начали спецоперацию в Тбилиси, чтобы оттеснить участников акции протеста с площади перед парламентом. Подразделение грузинского полицейского спецназа, используя водомет, освободило все входы в парламент, перекрыв автобусами прилегающие к парламенту улицы.

Несколько десятков участников акции сейчас находятся на площади, где стоят палатки. Они заявили журналистам, что продолжат акцию и не допустят проведения заседания парламента, сообщает "Интерфакс".

Лидеры оппозиции в понедельник провели марш вокруг парламента и призвали своих сторонников к пикетированию входов в здание.

"Мы начинаем пикетирование входов в парламент, чтобы завтра в нем не собрались депутаты от правящей партии "Грузинская мечта". Если полиция сегодня начнет разгонять нашу акцию, мы вернемся сюда завтра", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

По его словам, "мирный протест будет продолжаться постоянно, пока власти не пойдут на удовлетворение наших требований - роспуск правительства и назначение досрочных выборов по пропорциональной системе".

Напомним, что 14 ноября в парламенте Грузии рассматривали поправки к конституции, предполагающие переход со смешанной избирательной системы на пропорциональную в 2020 году. Его планировали провести в 2024 году, но после летних протестов власти пообещали ускорить процесс. Законопроект не набрал нужного количества голосов, что и стало причиной протестов.







