Налет взломщиков на магазин мобильной связи произошел в ночь на понедельник в самом центре украинской столицы - на Крещатике.

Из собственных источников в патрульной полиции "Стране" стало известно,что воры взломали входные двери в маркет сети "Водафон", разбили витрины и вынесли два десятка мобильных телефонов. Брали самые дорогие модели, поэтому ущерб может быть в районе 100 тысяч гривен.

Магазин был на сигнализации, но вероятно взломщики действовали очень быстро и уложились в буквально 15 минут, пока доехал наряд охраны после срабатывания сигнала "тревога" на централизованном пульте. Вероятно, кражу тщательно планировали и просчитывали время на то чтобы вынести самые дорогие модели, загодя посмотрев, где именно они располагаются в торговом зале.

Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины - Кража со взломом.

Сыщики просматривают камеры наблюдения, чтобы вычислить подозрительных лиц, отиравшихся в магазине перед кражей и сличить их с силуэтами воров на записи, оставшейся после взлома.

Такой нахальный взлом магазина в центре Киева, учитывая засилье полиции и муниципальной варты - звонкая оплеуха копам от воров.

Ранее "Страна" сообщала, как на Печерске из магазина "Водафон" воры вынесли мобилок на 150 тысяч гривен, а также о том, что в Киеве вооруженный грабитель украл из магазина 20 мобильных телефонов.