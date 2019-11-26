Генеральный директор компании Tesla Илон Маск объяснил, почему во время презентации его нового супурфутуристического электропикапа Cybertruck было повреждено стекло от тестовых ударов металлическим шариком. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, окно машины не должно было иметь таких повреждений, однако это случилось из-за того, что оно уже пострадало во время прошлых тестов от удара кувалдой.

"Да. Кувалда, которой ударили по двери, вызвала трещину основы стекла, поэтому стальной шарик не отскочил. Нужно было сначала испытать стальным шариком стекло, а затем кувалдой - дверь", - написал глава компании.

Кроме того, Маск выставил видео удачных испытаний оконного стекла перед презентацией.

Скриншот: Twitter/Elon Musk‏

Напомним, в минувшую пятницу, 22 ноября, основатель Tesla представил новый Cybertruck, во время которой заявил, что корпус нового пикапа сделан из толстой нержавеющей стали, которая используется в строительстве ракет компании SpaceX. Автомобиль была задекларирован как фактически бронированный автомобиль, однако во время презентации оказалось, что боковые окна не выдержали теста, который был выбран самими производителями.

Тем не менее, автомобиль уже получил почти 150 тыс. предварительных заказов в США.

Также мы писали, что в США во время испытаний взорвался корабль Илона Маска Starship Mk1.