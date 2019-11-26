В Москве выжил ребенок, который выпал с девятого этажа жилого дома
В столице России пятилетний ребенок пережил падение с девятого этажа жилого дома.
Об сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
Мальчик упал с девятого этажа 14-этажного дома на козырек подъезда. Инцидент произошел на улице Подольская на юго-востоке Москвы.
Ребенок получил множественные переломы и был направлен в больницу.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее "Страна" сообщала, как в Кривом Роге во время попойки выбросили из окна собаку, которая погибла.
Также мы писали, что с четвертого этажа райотдела полиции в Ужгороде выбросился мужчина.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.