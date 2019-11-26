В столице России пятилетний ребенок пережил падение с девятого этажа жилого дома.

Об сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Мальчик упал с девятого этажа 14-этажного дома на козырек подъезда. Инцидент произошел на улице Подольская на юго-востоке Москвы.

Ребенок получил множественные переломы и был направлен в больницу.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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