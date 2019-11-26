Зеленский получил мандат на мир

Если Владимир Зеленский хотел мандат на встречу в "нормандском" формате, то, можно сказать, вчера он его получил. Согласно результатам соцопроса "Деминициатив" и КМИСа, 75% граждан выступают за переговоры украинского президента с президентом РФ Владимиром Путиным ради установления мира на Донбассе.

Эта социология оказалась весьма показательной в том плане, что однозначно определила приоритеты голосования на президентских выборах весной этого года. 75% за переговоры с Путиным – это фактически те же 73%, которые голосовали во втором туре за Зеленского. А 15%, выступающих против, – это те, кто в первом туре голосовал за Порошенко. Наконец, 10% неопределившихся – это те, кто не поддерживал Порошенко, но проголосовал во втором туре не столько за него, сколько против Зеленского.

Эта социология снимает вопрос о том, что весенний электорат Зеленского не един в вопросе мира. Скорее всего, он делится по степени глубины компромисса, на который можно пойти ради мира, но он един в том, что мир нужен и что ради него нужно идти на компромиссы. И если в Зе-команде кто-то выступит против этого, он будет однозначно чужеродным элементом в этой команде.

Эта социология показала и то, насколько "репрезентативными" были акции против "формулы Штайнмайера", участники которых заявляли, что представляют мнение украинского народа. И если нынешняя власть будет прислушиваться к мнению этих майданов, фактически она предаст собственные 75% ради тех 15%, которые голосовали за Порошенко.

ДТП Кулебы: кто отмазывал, кто мочил и почему

Самой резонансной темой воскресенья стало ДТП, в которое попал уполномоченный по правам детей Николай Кулеба. Вчера же основной темой обсуждения стало не само ДТП, а то, как подавалась информация о нем. Поскольку высветились две основные тенденции – провластные попытки извратить информацию и "оппозиционные" попытки ее политизировать.

Первую тенденцию представлял замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Он в общей сложности почти полтора десятка раз менял свой пост в "Фейсбуке", подавая сообщение то в нейтральном ключе, то в более благоприятном для Кулебы, то снова в нейтральном.

Менялась она по мере того, как менялось общественное мнение в "Фейсбуке". После появления видео стало очевидным, что виновником ДТП является все-таки Кулеба, и постепенно "фейсбучное" мнение стало склоняться не в его пользу. И так же постепенно менялись оценки в посте Геращенко.

Другая крайность вчера проявилась в постах порохоботов, которые стали привязывать Кулебу к "зеленой" власти и возмущаться тем, что "слугу народа" отвезли в "Феофанию", а пострадавшего по вине Кулебы водителя фургона – в обычную больницу.

Однако и здесь вышел прокол: порохоботы плохо изучили тему и потому не знали, что Кулеба почти пять лет был уполномоченным при Порошенко, а при Зеленском его всего лишь переназначили.

Так что по итогу прокололись и бывшая власть, и нынешняя. Но вместе они продемонстрировали, что на самом деле им плевать на реальные судьбы людей, попавших в катастрофу. И что, поменяйся они сейчас местами, то просто обменялись бы комментариями. А больше ничего бы не изменилось.

Агент СБУ Матюха: Штирлиц или Остап Бендер?

У украинских медиа вчера был свой герой – бывший "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха, оказавшийся давним шпионом, завербованным СБУ. Новоявленного Штирлица представили как героя, поставлявшего украинским силовикам самые секретные военные планы России. Но, судя по соцсетям, героическая история Матюхи вызвала сомнения даже у самых ярых противников сепаратистских "республик".

Сомнения возникли, уже начиная с того, что факты героической биографии не состыковывались. Главное карьерное достижение Матюхи – "мэрство" в Горловке - длилось максимум в течение месяца в мае 2014 года (а по другим данным он "народным мэром" де-факто не был). А больше ему и похвастаться нечем кроме разве что поста первого секретаря горловского горкома не зарегистрированной в "ДНР" Компартии. И тем не менее, Матюха якобы владел ценнейшей информацией о том, что Россия в прошлом году хотела возобновить проект "Новороссия", расширив его на Одессу и Харьков.

Появление подобных героев, в общем-то, не удивляет. Только с той разницей, что прообраз их – не Штирлиц, а Остап Бендер. Их история выгодна всем задействованным сторонам: неудавшийся "народный герой" Донбасса получает пиар в Украине, спецслужбы получают возможность отчитаться о завербованном "высокопоставленном деятеле "ДНР", а пропаганда получает возможность попиарить украинских силовиков.

Проблема в том, что из-за подобных историй страдает авторитет государства в целом.

В свое время инсценировку убийства Аркадия Бабченко тоже, наверное, просчитывали со всех сторон, а в результате получился скандал международного уровня. С Матюхой такого, конечно, не будет, но российские СМИ, безусловно, воспользуются случаем, чтобы постебаться с того, как украинские спецслужбы получают секретные военные планы РФ от человека, даже не входящего в центральные органы "власти" "ДНР".

И проблема в том, что российские СМИ в данном случае будут ближе к истине, чем украинские. А потом адекватные украинские СМИ начнут обвинять в том, что они используют "месседжи российской пропаганды". Так, может, сначала нужно разобраться с теми, кто подставляет страну под удары российских СМИ?

Будут ли сажать журналистов за критику власти?

На этом фоне весьма знаменательно выглядят свежие инициативы министра культуры, спорта и информполитики Владимира Бородянского о борьбе с дезинформацией. Министр предлагает приравнять ее к государственной измене и сажать журналистов-"дезинформаторов" в тюрьму.

При этом на ключевой вопрос о том, кто будет определять, где информация, а где дезинформация, ответа нет. Бородянский лишь объясняет, что необходимость контролировать СМИ обусловлена войной. Однако, если исходить из режима военного времени, получается, что любое сообщение от официальных органов власти Украины – это информация, а любое сообщение от российских СМИ – дезинформация.

Если приложить данную схему к ситуации с "украинским разведчиком" Матюхой, то сообщение украинской разведки автоматически является информацией, которой необходимо доверять. А любые критические высказывания российских СМИ – дезинформацией, повторять которую нельзя под страхом уголовной ответственности. Даже если эта "дезинформация" диктуется вовсе не российскими СМИ, а здравым смыслом.

Интересно, что подобные предложения делают люди, которые сами еще недавно руководили СМИ и умели критически относиться к сообщениям, исходящим от власти. Будучи умными людьми, они вряд ли могли поглупеть. Но сегодня они сами стали властью, и похоже, что эта функция заставляет их стремиться заткнуть рот их бывшим коллегам. Так что в данном случае мы имеем дело вовсе не с глупостью, а с цинизмом.

Нужны ли Зеленскому церковные войны?

В интернете вчера был объявлен сбор подписей против назначения Андрея Юраша на должность председателя Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести.

О том, что такое назначение может состояться, еще недавно говорили как о практически решенном вопросе (однако процесс затормозился после решения признать несостоявшимся конкурс на главу Госслужбы). Сын Юраша Святослав – народный депутат от "Слуги народа", и эта связь делает подобное назначение вполне приемлемым для Банковой.

Однако на самом деле такое назначение для Зеленского было бы губительно.

Юраш-старший при Порошенко был главой Госкомитета по делам религий и в этом качестве являлся одним из главных лоббистов создания Православной церкви Украины и получения ею томоса от Константинопольского патриархата. А следовательно, он был проводником политики, направленной против канонической Украинской православной церкви.

Одним из первых резонансных шагов, сделанных Зеленским, был его отказ подписать совместное заявление с константинопольским патриархом Варфоломеем. Этим новый президент показал, что не намерен продолжать политику церковных войн, проводившуюся при Порошенко.

И действительно, последние месяцы характеризовались тем, что количество инцидентов, связанных с противостоянием православных конфессий, свелось к минимуму. Даже празднование очередной годовщины Крещения Руси впервые за последние пять лет прошло абсолютно спокойно. Но если Юраш вновь окажется во главе госоргана, регулирующего религиозные вопросы, есть большая угроза того, что церковные войны возобновятся. Сомнительно, что это нужно Зеленскому.