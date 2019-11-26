Кухонная техника компании Electrolux упростила жизнь миллионам хозяек во всем мире. Бренд производит новые технологичные электроприборы для кухни, а также развивает и постоянно дорабатывает уже выпущенные модели.

Новая интуитивная техника для кухни от Electrolux – самый инновационный продукт в ассортименте фирмы, который включает несколько разновидностей устройств, объединенных общей интеллектуальной концепцией. Давайте разберемся, как разработчики бренда смогли автоматизировать рутинные задачи и сделать кухонную работу еще проще.

Умная варочная поверхность с датчиками

Начнем разбор с самой популярной на любой кухне техники – варочной панели. В компании «Электролюкс» хорошо поработали над тем, чтобы сделать плиту удобной в использовании и максимально самостоятельной. Благодаря встроенным датчикам и программам устройство может контролировать температуру и управлять работой вытяжки. За этот функционал отвечают:

датчик SenseBoil, благодаря которому плита автоматически снижает мощность нагрева и не допускает активного кипения;

сенсор SenseFry, регулирующий равномерную температуру нагрева по всей поверхности установленной посуды;

функцию Hob2Hood для контроля работы вытяжки.

Можно не переживать, что ваш бульон выкипит или вытяжка не справится с объемом работы. Все эти процессы современная духовка Electrolux контролирует полностью без вашего участия.

Выпечка на пару – вкусно и полезно

В Electrolux Ukraine нам рассказали, что компания одной из первых предложила хозяйкам духовые шкафы с опцией добавления пара. Раньше подобный функционал был только у профессиональной техники, которую используют шеф-повара в ресторанах и на производстве. Влажный нагрев позволяет быстрее приготовить еду, сохраняя при этом ее вкус, пользу и привлекательный внешний вид.

Алгоритм использования пара очень прост:

заливаем чистую воду в специальный отсек;

выбираем программу приготовления и указываем использование пара;

устанавливаем необходимый уровень увлажнения – на 25, 50 или 100%.

Всю другую работу духовка сделает самостоятельно. В итоге, вы получите выпечку нужной высоты с хрустящей корочкой, румяное мясо, идеально пропеченное внутри, или овощи, которые не потеряли свой цвет, вкус и структуру.

Загрузка и выгрузка посудомойки одним движением

Интуитивные посудомоечные машины Electrolux еще не умеют сами выгружать посуду в шкаф. Но в них реализована не менее полезная функция ComfortLift: нижняя корзина посудомойки приподнимается на мягком лифте и фиксируется на уровне с верхней. Это позволяет комфортно проводить загрузку, не наклоняясь и не разбирая рабочую зону машины.

Кроме этого, такая корзина имеет:

удобные отсеки для фиксирования бокалов и стеклянной посуды;

съемный поддон для столовых приборов;

продуманную систему распылителей для качественной мойки;

пластиковые и резиновые вставки для безопасного размещения посуды.

Интеллектуальная техника сделает вашу кухню удобной и современной. Не экономьте на комфорте – присоединяйтесь к списку довольных владельцев Electrolux.