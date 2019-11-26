Врач предупредил, что пришло время резких перепадов атмосферного давления
Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, как бороться с резким понижением атмосферного давления. Об этом сообщает "Москва 24".
По его словам, большему риску подвергаются те, кто наиболее восприимчив к погодным аномалиям. Среди них больше всего пожилых людей, так как у них в это время обостряются проблемы с суставами и перепады артериального давления.
Также людям, которые находятся в зоне риска грозит усиление имеющихся хронических заболеваний.
Как отмечается, врач советует в периоды "атмосферной впадины", которая начнется со второй половины этой недели, заранее принять назначенные врачом лекарства, соблюдать режим дня, вести спокойный образ жизни и не перегружать организм. Он также предостерег граждан от длительных поездок.
Ранее сообщалось, что в России назвали наиболее опасный день недели для посещения врача.
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