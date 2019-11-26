Строительство погреба в собственном дворе без уведомления соответствующего органа государственного архитектурно-строительного контроля о начале выполнения указанных работ является административным правонарушением и наказывается штрафом.

Соответствующее положение содержится в постановлении КАС ВС от 7 ноября 2019 года №806/5238/15, передает Юрлига.

Отказывая в удовлетворении иска лица к областному управлению Государственной архитектурно-строительной инспекции, главного инспектора строительного надзора и начальника управления ГАСИ о признании противоправными действий, отмены предписания и постановления об административном правонарушении, суд первой инстанции, с решением которого согласился и суд апелляционной инстанции, исходил из того, что истец осуществлял строительные работы (строительство погреба) без уведомления о начале выполнения указанных работ, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 96 КУоАП, в соответствии с которой и был правомерно привлечен к административной ответственности в виде минимального штрафа, предусмотренного санкцией указанной нормы.

Истец обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, в которой он указал, что строительство погреба и вход в погреб осуществляется на свое усмотрение застройщика без получения разрешений, поскольку в соответствии с приказом Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики №127 такие работы охватываются перечнем строительных объектов, строительство которых осуществляется без получения разрешений на строительство или уведомлений о начале строительных работ и которые не считаются самовольным строительством.

КАС ВС кассационную жалобу оставил без удовлетворения, а судебные решения без изменений, учитывая следующее.

Согласно п.1 ч. ст.34 Закона № 3038 - VI "О регулировании градостроительной деятельности" (в редакции, действующей на время возникновения спорных отношений) заказчик имеет право производить строительные работы после уведомления заказчиком о начале выполнения строительных работ соответствующего органа государственного архитектурно-строительного контроля относительно объектов, строительство которых осуществляется на основании строительного паспорта, и которые не требуют регистрации декларации о начале выполнения строительных работ или получения разрешения на выполнение строительных работ согласно перечню объектов строительства, утвержденному Кабмину.

П.2 Перечня к объектам, строительство которых осуществляется после уведомления о начале выполнения строительных работ, отнесены хозяйственные здания и сооружения, в частности гаражи, расположенные на приусадебных, дачных и садовых земельных участках.

П.2 раздела I Порядка принятия в эксплуатацию и проведения технического обследования индивидуальных (усадебных) жилищных домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, общественных домов и зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения I и II категорий сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ определено, что хозяйственные (приусадебные) здания - вспомогательные (нежилые) помещения, к которым принадлежат сараи, хлева, гаражи, летние кухни, мастерские, гардеробные, погреба, навесы, котельные, бойлерные, трансформаторные подстанции и тому подобное и пристройки к ним.

ВС КАС также указал, что ссылка истца на приказ Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

№109 касательно отсутствия необходимости учтения градостроительных и архитектурных требований застройки земельного участка является безосновательными, поскольку утвержденный этим приказом Перечень не освобождает от уведомления о начале выполнения строительных работ.

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