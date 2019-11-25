Участники акции протеста под Национальным банком Украины (НБУ), которые требуют отставки главы правления центробанка Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой, сегодня, 25 ноября, прорвались в холл здания, но не смогли пройти дальше. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на НБУ.

"Агрессивно настроенные молодые люди прорвались в зону холла перед пропускным бюро, полиция препятствовала дальнейшему проникновению в режимный объект", - сказали в центробанке.

Организаторы акции "Стоп корупции в НБУ" заявили, что в акции протеста приняли участие представители металлургических предприятий.

Среди них – Запорожский завод "Ферросплав", "Никопольский завод", "Марганецкий ГОК", "Покровский ГОК", "Днепразот", "Днепровский металлургический завод", завод "Днепровская сталь", "Побужский ферроникелевый комбинат". Большинство из этих предприятий принадлежат бизнесмену Игорю Коломойскому, у которого острый конфликт с НБУ. Нацбанк требует от Коломойского вернуть кредиты, которые его фирмы брали у "Приватбанка" до его национализации в декабре 2016 года.

Как сообщает нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский (считается близким к Коломойскому), 27 ноября в НБУ состоится выездное заседание финансового комитета Верховной Рады.

"В среду буду там перед выездным заседанием комитета в НБУ - соберу требования людей", - написал Александр Дубинский, который занимает пост заместителя главы финансового комитета.

Видео: Facebook/ Стоп корупції

Ранее сообщалось, что полиция снесла военную палатку, установленную у здания НБУ и подралась с протестующими.

Также мы писали, что САП будет просить суд арестовать экс-заместителя главы НБУ Писарука.