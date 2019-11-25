Стоимость приобретенного за пределами Украины транспортного средства, о приобретении в собственность которого субъект декларирования должен подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии, должна указываться без учета расходов по взиманию налогов, сборов и прочих обязательных платежей, связанных с ввозом такого транспортного средства на таможенную территорию Украины и его госрегистрацией.

Соответствующее разъяснение предоставило Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции, передает Юрлига.

"Приобретение субъектом декларирования транспортного средства за пределами Украины, что подтверждается соответствующими документами, без государственной регистрации такого транспортного средства считается "приобретением имущества" в понимании части второй статьи 52 Закона "О предупреждении коррупции", - сообщил руководитель Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни НАПК Игорь Степанов. - Субъект декларирования должен подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в случае приобретения им транспортного средства за пределами Украины, стоимость которого превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, в течение 10 дней с момента приобретения права собственности по договору".

В НАПК указали: если при регистрации субъектом декларирования транспортного средства или его таможенном оформлении (в частности, уплате ввозной пошлины, акцизного налога или налога на добавленную стоимость) субъект декларирования в отчетном периоде осуществил расход, превышающий установленный порог декларирования (50 прожиточных минимумов), то такой расход должен быть отражен в разделе "Видатки та правочини" декларации.

С 1 января 2020 года в таком случае необходимо будет подавать также уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Министерстве инфраструктуры предложили ввести "простую формулу" растаможки евроблях.

Также мы рассказывали, как рассчитать стоимость растаможки автомобиля с помощью нового калькулятора.