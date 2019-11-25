В понедельник, 25 ноября, депутаты парламента Греции проголосовали против полного отделения православной церкви от государства.

Об этом сообщает интернет-портал греческого издания "Катимерини".

Как сообщается, пересмотреть роль церкви в жизни государства ранее предлагала левая партия СИРИЗА, но либерально-консервативная партия "Новая демократия", обладающая сейчас большинством в парламенте, не одобрила эту инициативу.

Де-факто православная церковь Греции в настоящее время отделена от государства, однако представители духовенства получают государственные зарплаты.

Ранее сообщалось, что два греческих митрополита Серафим Кифирский и Серафим Пирейский заявили, что не признают ПЦУ.

Также мы писали, что в Русской православной церкви отреагировали на решение Элладской православной церкви признать Православную церковь Украины.