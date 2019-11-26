Кабинет Министров обновил Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, дополнив документ функциональными возможностями электронного кабинета водителя.

Соответствующая Постановление № 946 было принято Кабмином 15 ноября 2019 года, передает Юрлига.

С момента вступления в силу документом, обмен, обмен удостоверения водителя и получения его после потери или похищения осуществляется также с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД или через Единый государственный портал административных услуг (в случае когда отцифрованный образ лица водителя содержится в Едином государственном реестре МВД, то есть удостоверение водителя выдавалось после 1 января в 2013 г.).

Порядок ведения Единого государственного реестра утверждается МВД.

Так, новые функциональные возможности электронного кабинета водителя дают возможность заказать услугу по:

- обмену удостоверения водителя, выданного впервые, после окончания срока его действия - при условии совершения в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и несовершения водителем уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 286 Уголовного кодекса;

- обмену удостоверения водителя в случае непригодности его для дальнейшего пользования;

- обмену удостоверения водителя в случае изменения персональных данных владельца;

- получению удостоверения водителя вместо потерянного или похищенного.

Для обмена удостоверения водителя или получения его после потери или похищения водитель подает через электронный кабинет заявление в электронной форме, образец которого утверждается приказом МВД.

К заявлению лицо прилагает электронные копии документа, подтверждающие изменение персональных данных лица (при необходимости), и действительную на дату подачи заявления медицинскую справку установленного образца, подтверждающую допущение водителя к управлению транспортными средствами соответствующих категорий. Оформление заявления завершается созданием квалифицированной электронной подписи лица в соответствии с Законами "Об электронных доверительных услугах" и "Об электронных документах и электронном документообороте".

Во время проработки заявления об обмене или получении удостоверения водителя вместо потерянного или похищенного, полученного через электронный кабинет водителя, ведомости о подавшем документе проверяются в:

- Едином государственном реестре МВД;

- Едином государственном демографическом реестре;

- соответствующих базах данных и государственных реестрах относительно лиц, находящихся в розыске, лиц, лишенных права на управление транспортными средствами или временно ограниченных в этом праве;

- Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (при необходимости).

После подачи через электронный кабинет заявления о получении удостоверения водителя вместо потерянного или похищенного в Единый государственный реестр МВД вносится информация о том, что похищенное или потерянное удостоверение водителя считается недействительным.

В обмене или выдаче удостоверения водителя вместо потерянного или похищенного отказывается через электронный кабинет водителя в случае, когда:

- в Едином государственном реестре МВД отсутствует отцифрованный образ лица водителя;

- в поданных водителем документах или в Едином государственном демографическом реестре отсутствуют сведения относительно регистрации местожительства;

- к электронному заявлению водитель не приложил или приложил не в полном объеме или в форме, непригодной для визуализации и восприятия человеком содержания документов, определенных этим пунктом, в результате их низкого качества;

- во время проверки информации о водителе в соответствующих реестрах и базах данных выявлено ее несоответствие информации, содержащейся в документах, прилагаемых к электронному заявлению;

- установлен факт временного ограничения лица в правые управления транспортными средствами.

Если через электронный кабинет водителя за обменом или выдачей удостоверения водителя вместо потерянного или похищенного обратился лишенный в установленном порядке права на управление транспортными средствами или находящийся в розыске гражданин, то ему отказывают в получении услуги, а об установленном факте уведомляют соответствующий орган Национальной полиции по месту жительства лица, указанному в электронном заявлении.

Получение заказанного через электронный кабинет водителя удостоверения водителя происходит внеочередно с учетом требований п. 23 Положения в территориальном сервисном центре МВД, указанном в электронном заявлении.

Обмен удостоверения водителя осуществляется при условии сдачи старого удостоверения.

Документ вступит в силу со дня его опубликования.

Напомним, что электронными водительскими правами в Украине можно будет пользоваться уже в декабре.

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