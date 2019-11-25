С 24 ноября вступил в силу (за исключением некоторых положений) Закон № 107-IX об изменениях в сфере использования ядерной энергии.

Об этом информирует Юрлига.

Законом расширен перечень видов деятельности, на которые распространяется действие государственного регулирования в сфере использования ядерной энергии. В перечень включены добыча и переработка урановых руд. Такая деятельность требует получения лицензии.

Вместе с тем, от лицензирования освобождается деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего излучения, отвечающим критериям, установленным Кабмином.

Кроме того, в Законе "О защите человека от влияния ионизирующего излучения" определены основные дозовые пределы облучения персонала, которые распространяются и на временных рабочих.

Для стажеров и учащихся, работающих с источниками ионизирующего излучения, эффективная доза профессионального облучения не должна превышать:

- от 18 лет - 20 миллизиверта в час;

- от 16 до 18 лет - 2 миллизиверта в час, при условии, что годовая эффективная доза облучения для данной категории не должна превышать 6 миллизивертов.

Для беременных женщин, доза не должна превышать 1 миллизиверт в час.

Женщины с грудными, маленькими детьми, кормящие не могут быть привлечены к работам с источниками ионизирующего излучения и должны быть переведены на другие виды работ на весь период грудного выкармливания.

Медицинские и другие работники, учащиеся должны быть поинформированы работодателем о рисках для здоровья, с которыми связана их работа, об общих процедурах радиационной защиты и мерах пресечения, об алгоритме принятия неотложных мер в случае радиационной аварии.

Так, через 3 месяца вступит в силу норма, согласно которой для диагностических целей применяются диагностические референтные уровни, утвержденные Минздравом, и органом государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности.

Также с 24 февраля будет действовать запрет ввоза на территорию Украины, производство и принятие в эксплуатацию:

- рентгеновских аппаратов, предназначенных для проведения рентгеноскопии, без усилителя рентгеновского изображения;

- новых рентгеновских аппаратов без устройства для осуществления автоматизированного контроля экспозиции и дозы (мощности дозы);

- аппаратов для дистанционной лучевой терапии с номинальным значением энергии пучка (ускорительного напряжения) свыше 1 мегаэлектронвольт без устройства для проверки основных параметров облучения;

- аппаратов для интервенционной радиологии без устройства или функции информирования врача и лиц, выполняющих медицинское облучение, о дозе облучения пациента;

- аппаратов для интервенционной радиологии и компьютерных томографов, в том числе оборудования для планирования и выполнения медицинского исследования, без устройства или функции информирования врача о значении параметров режимов работы в конце медицинского исследования, необходимых для оценки дозы облучения пациента;

- новых нерадионуклидных установок и устройств, генерирующих ионизирующее излучение, без устройства для информирования врача о параметрах, необходимых для оценки дозах облучения пациента.

Кроме того, из Закона "О рынке электрической энергии" исключена норма, относительно продажи только на рынке "на сутки заранее" и балансирующем рынке всего объема электрической энергии, импортированной из государств, не являющихся сторонами Энергетического Содружества.

Ранее сообщалось, что депутаты собрались запретить ввоз в Украину ряда рентгеновских аппаратов.

Также мы писали, что Иран возобновил работы по обогащению урана.