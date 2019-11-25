Большая Палата Верховного Суда при рассмотрении дела №810/2732/18 повторно определила, что факт принадлежности лица к определенной национальности не может быть установлен в судебном порядке. Об этом пишет Юрлига.

Отмечается, что следующая правовая позиция в постановлении от 11 сентября 2019 года.

Национальная принадлежность человека - акт его личного самоопределения и никоим образом не влияет на его публично-правовые отношения с государством.

Фиксация национальности в удостоверяющем документе или в актовых записях гражданского состояния, препятствовала бы свободному избранию или восстановлению национальности, поскольку поставила бы такое избрание или восстановление в зависимость от решения государственного органа.

Таким образом, в связи с невозможностью установления в судебном порядке фактов относительно принадлежности лиц к определенной национальности спор о замене в актовой записи о рождении украинской национальности на немецкую, не подлежит рассмотрению не только в порядке административного судопроизводства, но и в судебном порядке вообще.

Аналогичную правовую позицию Большая Палата Верховного Суда высказала, в частности, в постановлении от 29 мая 2019 года по делу № 398/4017/18.

Напомним, что ранее Большая палата решила, что факт участия в АТО на Донбассе определяет не суд.

Еще мы писали о том, что за год в Польше 39 раз избивали украинцев из-за национальности.