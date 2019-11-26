Заимствованный у запада день грандиозных распродаж уже "прижился" и в украинских реалиях. Мы расскажем, кто из отечественных продавцов готов не только снизить цены к Чёрной пятнице, но и работать в режиме нон-стоп.

У большинства ритейлеров Black Friday-2019 начинается 28 ноября и заканчивается 2 декабря "кибер"-понедельником. Это целых пять дней скидок на топовые товары, ассортимент прошлых коллекций и даже на новинки.

Для тех же покупателей, кто хочет быть первым и с нетерпением ожидает старта, 16 магазинов ведущей торговой сети Фокстрот начнут мега-шопинг ровно в полночь 28 ноября и будут работать без пауз и перерывов до 23:59 29 ноября. Такую идею решили реализовать, чтобы все успели принять участие в распродаже бытовой техники и электронных гаджетов в удобное время суток.

Ведь, исходя из практики предыдущих лет, самые востребованные позиции заканчиваются на полках магазинов и даже на складах поставщиков уже ко второй половине самого пикового дня – пятницы. А если товар эксклюзивный и по доступной цене (например, телевизоры ТМ Hisense, из которых большинство моделей представлены только в Фокстрот), популярный и со значительной скидкой – ажиотаж возрастает в разы.

"Ожидается, что в дни Чёрной пятницы посещаемость магазинов увеличивается в несколько раз. А поскольку для нас важно сохранить надлежащий уровень и скорость обслуживания, в Фокстрот ещё задолго до официального старта дня "Ч" наши продавцы-консультанты прошли тренинги и дополнительное обучение по работе в режиме повышенной нагрузки. Для тех же торговых точек, которые будут работать круглосуточно, предусмотрен сменный график работы персонала", – отметили в торговой сети Фокстрот.

Распродажа будет проводится до 2 декабря включительно – как в розничных магазинах сети Фокстрот (таких 163 по всей Украине), так и в интернет-магазине foxtrot.ua. В режиме "нон-стоп" (28-29.11.2019) будут работать магазины, расположенные в Киеве, Виннице, Львове, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске, Ровно, Николаеве, Ужгороде, Кривом Роге, Мариуполе, Северодонецке*.

*С перечнем магазинов можно ознакомиться на сайте foxtrot.ua. С 30.11.2019 указанные торговые точки будут работать в стандартном режиме.