Орган исполнительной власти не уполномочен и не вправе изменять перечень составляющих денежного обеспечения, установленных ст. 43 Закона № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, освобожденных от военной службы, и некоторых иных лиц", передает Юрлига.

Наличие у Кабмина права устанавливать порядок перерасчета пенсии не является тождественным и не определяет право устанавливать отсрочку или рассрочку выплаты пенсии, то есть изменять временные границы выплаты (статьи 51, 52, 55, 63 данного Закона).

К таким заключениям пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, пересмотрев в кассационном порядке дело № 826/3858/18 по иску получающего пенсию гражданина в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, освобожденных с военной службы, и некоторых иных лиц" к Кабмину.

Истец просил признать противоправными и недействительными п. 1, 2 постановления Кабмина №103 и изменения в п. 5 Порядка проведения перерасчета пенсий и приложения 2 к нему, поскольку вопреки Закону 2262-XII действующими нормативными актами для учета размера пенсионного обеспечения не учтены ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения действующих военнослужащих (надбавки, доплаты, повышения и премии), безосновательно установлены поэтапная выплаты повышения до пенсии.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили. Коллегия судей Кассационного административного суда согласилась с заключениями судов предыдущих инстанций о том, что пункты 1, 2 постановления КМУ №103 и изменения к п.5 указанного Порядка и приложения 2 к нему является противоправными и не отвечающими правовым актам высшей юридической силы.

Верховный Суд разъяснил, что норма ст.43 Закона №2262-XII содержится в разд. V "Исчисление пенсии", то есть в общем разделе, и непосредственно определяет составляющие денежного обеспечения для исчисления пенсий. При этом под исчислением следует понимать процесс получения результата с помощью действий над числами, каждое из которых является конкретным цифровым выражением размера составляющих денежного обеспечения.

К полномочиям Кабмина не относится изменение структуры денежного обеспечения, а поводом для перерасчета пенсий является повышение денежного обеспечения соответствующих категорий (ч.4 ст.63 Закона 2262-XII), именно размер которого, а не составляющие, могут изменяться Кабмином.

Изменение условий или норм пенсионного обеспечения (в частности, определение видов денежного обеспечения для перерасчета пенсий) подзаконными нормативно-правовыми актами является нарушением закона.

Также Верховный Суд указал на отсутствие у ответчика права осуществлять рассрочку выплаты перечисленной пенсии. В п. 2 спорного постановления КМУ № 103 предусмотрено, что выплату перечисленных повышенных пенсий необходимо проводить с 1 января 2018 года в таких размерах:

- с 1 января 2018 года - 50%;

- с 1 января по 31 декабря 2019 года - 75%;

- с 1 января 2020 года - 100 % суммы повышения пенсии, определенного состоянием на 1 марта 2018 года.

Суд считает это ограничением выплат перечисленных сумм повышенных пенсий, являющихся собственностью лиц, которым такая пенсия начислена.

Абзац 3 ст. 1-1 Закона № 2262-XII содержит безусловное предостережение, что изменение условий и норм пенсионного обеспечения лиц, освобожденных от военной службы, и некоторых иных лиц, имеющих право на пенсию по данному Закону, осуществляется исключительно путем внесения изменений в данный Закон и Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ограничение выплаты пенсии, начисленной лицу в порядке, предусмотренном Законом 2262-XII, не может быть установлено постановлением Кабмина.

Верховный Суд указал, что обжалованные пункты постановления Кабмина №103 вопреки требованиям ч.3 ст.1-1, ст.43, ч.4 ст.63 Закона 2262-XII изменяют условия и нормы пенсионного обеспечения военнослужащих.

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