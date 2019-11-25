Главы РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили проблемы с поставками газа и продолжением транзита через Украину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора "подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину", — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

В украинской версии разговора, которая опубликована в Facebook офиса украинского президента, указывается, что стороны "затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

В Москве сообщили, что разговор двух президентов состоялся по инициативе украинской стороны "с учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в "нормандском формате".

Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", в украинской версии беседы два президента обсудили возврат исчезнувшего оборудования с украинских кораблей и трехсторонние переговоры по газу Украина-Европа-Россия.

В версии Кремля речь шла о продолжении транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Как уже писала "Страна", решающие переговоры по газу пройдут на встрече Нормандской четверки.

Компромиссы возможны, но для их запуска Россия ставит условие - снять претензии к Газпрому через Стокгольмский арбитраж.

Если это произойдёт (что не факт из-за сопротивления нынешнего руководства НАК "Нафтогаза"), то откроется дорога к согласованию объема транзита российского газа через украинскую трубу на долгосрочной основе, а также к прямым поставкам российского газа в Украину по цене более выгодной, чем сейчас закупки того же российского газа, но через европейских посредников.

Ранее сообщалось, что в России анонсировали очередную встречу по газу с украинской стороной.